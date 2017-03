Guyane : après les excuses de la ministre Ericka Bareigts, les négociations reprennent calmement

"Au bout de tant d’années, c’est à moi que revient l’honneur de dire, au-delà de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais". Après dix jours de conflit social en Guyane, la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts a dû se confondre en excuse, perchée sur le perron de la préfecture et mégaphone à la main, pour apaiser la tension qui régnait depuis son arrivée.





Accompagnée du ministre de l’Intérieur Matthias Fekl, elle avait atterri en Guyane mercredi soir dans une ambiance électrique. Les premières négociations avec les leaders de la contestation n’avaient même pas duré 30 minutes jeudi matin, avant que ces derniers ne quittent les lieux.





Les mots de la ministre devraient permettre d’avancer plus efficacement désormais. "Si j’ai blessé la Guyane, je ne sais de quels maux, mais si j’ai blessé la Guyane, alors ça ne sera pas moi, Ultramarine, qui reculera devant des excuses", a-t-elle poursuivi. "Pour beaucoup de choses, si on s’était excusé, peut-être qu’on aurait avancé beaucoup plus sereinement et qu’on ne serait pas arrivé là aujourd’hui".