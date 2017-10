Guyane : les élus scandalisés par la note sanitaire envoyée par l’Élysée avant le voyage d’Emmanuel Macron

"Je ne suis pas du tout surpris par cette note blanche qui décrit une situation sanitaire en Guyane digne du Moyen Âge... Quand on lit les conseils de l'Élysée aux journalistes se rendant en Guyane, on comprend d'où vient le mépris permanent pour notre territoire", a tempêté le député guyanais Gabriel Serville. De son côté, le sénateur Antoine Karam "constate avec regret que la stigmatisation dont souffre notre territoire émane du plus haut niveau de l'Etat" et interroge : "Quelle image est-il ainsi renvoyée aux Guyanais eux-mêmes face à ce qui constitue leur quotidien ?" En cause : une note de conseils sanitaires adressée le 12 octobre par l'Élysée aux personnes devant accompagner Emmanuel Macron en Guyane du 26 au 28 octobre.