Guyane : Cazeneuve appelle à l’apaisement et propose "un pacte d’avenir"

Confrontée à une pauvreté et une insécurité endémiques, la Guyane vit depuis quelques jours une série de mobilisations afin de réclamer davantage de moyens de la part de l’État. En pleine campagne présidentielle, et malgré l'arrivée d'une mission interministérielle pour "dialoguer", 37 syndicats, réunis au sein de l'Union des travailleurs guyanais (UTG), ont voté samedi à la quasi-unanimité la "grève générale illimitée" dès ce lundi.





Pour tenter de calmer les esprits, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a annoncé à la mi-journée l'envoi d'une délégation de ministres "avant la fin de semaine" (...) si toutefois les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunies". "Les bases d'une négociation structurée et apaisée doivent être établies avec tous les acteurs concernés du territoire", a-t-il souligné depuis Matignon. "C'est la raison pour laquelle j'appelle encore une fois solennellement au dialogue, à la responsabilité et à l'apaisement", a ajouté le Premier ministre.