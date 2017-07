Hamon, Valls, Rugy, Montebourg, Pinel… Les improbables trajectoires des anciens candidats à la primaire PS

L’ancienne ministre du Logement de François Hollande a résisté à la vague de La République en marche – il faut dire qu’aucun candidat du mouvement-rouleau compresseur ne lui avait été opposé - et a été réélue députée du Tarn-et-Garonne aux législatives. Ironie du sort, le PRG dont elle est présidente n’ayant pas réuni 15 députés et ne pouvant donc pas former de groupe parlementaire, elle devra partager son temps de parole avec Marine Le Pen et le FN au sein des non-inscrits.