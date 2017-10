Harcèlement sexuel en politique : des députés avec qui "il ne fallait pas prendre l’ascenseur" placés sur une "black-list"

Déplorant le fait que dans l'esprit de certains de ses anciens collègues masculins, "quand on est loin de son domicile pendant trois jours, monter à Paris, c’est un peu la fête dans la tête, genre ambiance colonie de vacances", la femme politique ne leur trouve aucune excuse. "Vous ne draguez pas votre collaboratrice, premièrement. Deuxièmement, il y a un rapport hiérarchique qui fait que c’est encore plus grave. Et troisièmement, c’est répété tout le temps. C’est lourd, c’est insistant", estime celle selon laquelle ces comportements constituent en eux mêmes "une violence sexuelle".





La députée a enfin dénoncé "un rapport de domination pouvant être exacerbé par la politique, qui est aussi un rapport de séduction", se réjouissant de la libération de la parole des femmes grâce aux réseaux sociaux depuis l’affaire Harvey Weinstein, et ne désespérant pas que le comportement des hommes change dans l’enceinte de l’Assemblée.





Pour rappel, ce vendredi, une ex-assistante parlementaire a porté plainte contre le député LREM Christophe Arend pour harcèlement et agression sexuelle.