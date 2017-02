Le maire FN de Hayange, Fabien Engelmann, mis en examen pour favoritisme

C'est une histoire de photocopieurs qui vaut aujourd'hui au maire d'Hayange d'être poursuivi. Fabien Engelmann, maire FN de la ville mosellane, a confirmé samedi à l'AFP avoir été mis en examen dans une affaire de marché public pour lequel il est soupçonné de favoritisme. L'information avait été dévoilée par le Républicain lorrain.





En cause, la manière dont le matériel des écoles de la ville a été remplacé en 2015. "M. Engelmann a été mis en examen pour favoritisme. Il aurait acheté des photocopieuses pour un montant de 100.000 euros, soit 10 fois plus que la valeur objective", indique une source proche de l'enquête. "Il n'y a pas de détournement de fonds publics, et à l'heure qu'il est, pas d'enrichissement personnel".