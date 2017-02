Hidalgo, Taubira présentes, Valls, Royal absents... Qui assiste à l'investiture de Hamon, et qui la boude ?

C'est ce dimanche matin, à la Maison de la Mutualité dans le Ve arrondissement de Paris, que Benoît Hamon va fêter sa victoire à la primaire de la gauche. Une journée organisée par le Parti Socialiste qui se présente comme LA journée du candidat, ce grand raout devant officiellement lancer sa campagne présidentielle.





Désormais, la mission première de l'ancien ministre de l'Education, devenu frondeur dans la seconde partie du quinquennat Hollande, va être de rassembler les socialistes, et plus largement la gauche. Dans la salle, certains se feront un plaisir de compter les présents et les absents.