Hollande, Macron, Valls... : dans son livre, Jean-Christophe Cambadélis les rhabille tous pour l'hiver

Il dresse de l'ex-chef de l'Etat le portrait peu flatteur d'un homme qui n'était "pas prêt mentalement" à assurer cette fonction, un "président bon camarade" prêt à "répondre à toutes les injonctions". Selon Jean-Christophe Cambadélis, tout était prévisible, il suffisait d'analyser le comportement du président le soir de sa victoire, place de la Bastille lorsque sa compagne Valérie Trierweiler lui demanda de l'embrasser en public : "‘Embrasse-moi !’ Et François Hollande s’exécuta. Il esquisse un léger et furtif baiser à Valérie Trierweiler, place de la Bastille, résumant ainsi le soir de sa victoire la teneur de son quinquennat, laissant sous-entendre qu’il ne désistera à aucune demande… sans vraiment les embrasser. Cette scène révèle à la France entière la manière dont il la présidera : on pourra tout lui demander, même le plus grotesque, il y répondra. Il ne sera pas l’homme qui dit non. Il fera au mieux", peut-on lire sur le site de Challenges, qui a publié les bonnes feuilles de l'ouvrage.





Jean-Christophe Cambadélis estime que les échecs de François Hollande ont été "plus nombreux" que ses succès. Il écrit même qu'il n'était pas prêt à devenir président, et prend pour exemple sa prise du parole après l’arrestation de DSK à New York, en tant que Premier secrétaire du PS : "Une sortie désincarnée, sans compassion aucune, au ton neutre pour ne pas dire froid. On le sent : il n’est pas prêt. Lui qui se voyait volontiers Premier ministre de DSK, le voici en première ligne. Il ne se résignera à enfiler le costume qu’en le retaillant à sa mesure, ou à ce qu’il était capable à ce moment-là d’assumer : ‘l’homme normal’."