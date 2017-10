Hollande n'a pas (du tout) apprécié les leçons de Macron

Les commentaires macroniens sur sa "présidence bavarde" - éternel boulet du livre Un Président ne devrait pas dire ça et de son goût pour l'échange avec les journalistes - et sur l'inversion de la courbe du chômage qui devait conditionner l'avenir politique de Hollande - qu'Emmanuel Macron a réédité en promettant des résultats "sous un an et demi, deux ans" - ou encore sur la taxe 75% et la justification contestable de la baisse des APL, ont fortement déplu.