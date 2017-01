"Il défendait ses positions sans guère laisser de place aux réserves" : libre, Taubira se lâche sur Manuel Valls

"Dans la période Ayrault, le dialogue restait ouvert et possible au sein de la majorité. (…) Le style (de Manuel Valls), c’était de souligner les angles, pas de les arrondir ou de tisser des liens pluriels. Il défendait ses positions sans guère laisser de place aux réserves ou aux désaccords. Cette inflexion a commencé au Parlement. Ce n’est pas anodin. Je crois qu’à vouloir museler le Parlement, on est toujours perdant, à terme", déclare l’ancienne candidate à l’élection présidentielle en 2002.





Christiane Taubira élargit ses critiques à la gauche, même si en filagramme, elle semble encore parler de Manuel Valls. "Elle a trop cédé aux idées et à la sémantique de la droite, à ses critères de résultat, de performance, de gestion. (…) Elle s’est soumise à l’hégémonie culturelle de la droite, au sens où l’a analysée Gramsci, en adoptant ses codes et son langage", estime-t-elle.