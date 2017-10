Il défie Marine Le Pen ce soir sur France 2 : qui est Gérald Darmanin, la nouvelle coqueluche du gouvernement ?

Gérald Darmanin n’est pas du genre à tergiverser. En mai dernier, le Républicain n’a pas réfléchi longtemps avant de rejoindre le gouvernement d’Emmanuel Macron. Le ministre de l’Action et des Comptes publics n’a pas hésité non plus lorsque France 2 lui a proposé de débattre face à Marine Le Pen dans L’Emission politique qui sera diffusée ce jeudi soir, après les refus de Laurent Wauquiez et Bruno Le Maire. "Je comprends pourquoi on m’a invité. Il fallait un contradicteur face à Marine Le Pen" a-t-il d’ailleurs déclaré, faisant allusion au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu’il accuse de flirter avec l’extrême-droite. L’ancien sarkozyste ira donc s’opposer à la présidente du Front national comme membre du gouvernement d’Emmanuel Macron plutôt qu'avec l'étiquette LR -il n'a toujours pas été officiellement exclu du parti.





Car en l’espace de cinq mois, l’ancien député-maire de Tourcoing, 35 ans, s’est à la fois imposé comme l’une des figures majeures de l'équipe d’Edouard Philippe et s’est fait adopter par les marcheurs de la première heure et par la majorité parlementaire, à qui il distribue abondamment son 06. Le député de Paris Stanislas Guerini fait d'ailleurs l’éloge de son "intelligence", de sa disponibilité et de son sens politique. Début septembre, il a par exemple convié tous les députés LREM à Bercy pour leur expliquer le projet de loi de finances. Quant à Emmanuel Macron, il peut compter sur lui pour aller au combat et rendre les coups à ses opposants.