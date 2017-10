Il devrait diriger LREM : Christophe Castaner, l'ex-député socialiste devenu porte-flingue d'Emmanuel Macron

Si Christophe Castaner défend aujourd'hui le "nouveau monde" contre "l'ancien", selon la rhétorique de la majorité présidentielle, il a longtemps servi dans cet "ancien" monde, sous l'étiquette du PS. Sur le plan national, il a fait ses armes sous la "gauche plurielle" de Lionel Jospin, il y a vingt ans, en passant par les cabinets des ministres Catherine Trautmann et Michel Sapin. Il doit son ancrage local à son élection, à partir de 2001, à la mairie de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence), dans cette région Paca qui l'a vu naître, puis au conseil régional de la même région, où il a participé à l'exécutif du socialiste Michel Vauzelle. C'est encore sous l'étiquette PS qu'il a été élu député en 2012 dans la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Sous le mandat de François Hollande, ce député de "l'aile droite" du PS, membre de la commission des Finances, s'était illustré comme rapporteur de la loi "pour la croissance" du ministre de l'Economie d'alors, Emmanuel Macron.





Son dernier combat pour la famille socialiste remonte à 2015 lorsque, candidat à la présidence de la région Paca, il décide de se retirer du second tour pour permettre à Christian Estrosi (LR) de "faire barrage" à la candidate du FN Marion Maréchal-Le Pen. S'ensuit la rupture de la famille socialiste sous le quinquennat Hollande et son choix de rallier, en 2016, la candidature d'Emmanuel Macron, dont il devient le directeur de campagne, face à un PS qui n'a, dit-il, "jamais tranché entre la gauche réaliste et la gauche fantasmée".





A compter de cette date, le député, réélu en juin 2017 dans sa circonscription sous l'étiquette LREM, n'aura pas ménagé sa peine pour faire gagner son poulain, comme l'illustre cette séquence où il mime un chant de supporteur, à Marseille, pour chauffer la salle avant l'arrivée du candidat.