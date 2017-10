"Il était impeccable", "il fait du populisme" : les Français réagissent au grand entretien d’Emmanuel Macron sur TF1

Après cinq mois de présidence, Emmanuel Macron a défendu son style et ses réformes dimanche soir lors d’un grand entretien accordé à TF1 et LCI. Qu’ont retenu les Français de ce grand oral ? De la Gironde au Finistère en passant par la Creuse, la Haute-Garonne et la capitale, nos correspondants ont recueilli des réactions bien différentes.