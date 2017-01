Il ne touche "que" 4000 euros par mois à cause de ses absences au Sénat : Gérard Collomb raillé sur Twitter

Le nouveau règlement intérieur du Sénat est clair : il pénalise financièrement les parlementaires absentéistes. Et c’est justement pour son manque d’assiduité au travail en commission, aux questions d’actualité au gouvernement et lors des votes solennels que le maire PS de Lyon Gérard Collomb voit régulièrement ses indemnités parlementaires amputées de quelques milliers d’euros.





Une situation qui déplaît fortement au soutien d’Emmanuel Macron, comme le rapporte un article du Point : "Mes revenus sont plafonnés, je ne touche donc rien en tant que maire de Lyon et président de la métropole, je suis donc tombé à 4.000 euros par mois", s'y plaint l'élu socialiste, qui parle même "d’un vrai cauchemar". "C’est impossible de prévoir quels jours on doit être à Paris, car on ne sait pas d’une semaine sur l’autre quand se feront les votes solennels. Impossible dans ces conditions d’organiser un agenda", souligne-t-il également dans les colonnes de l'hebdomadaire.