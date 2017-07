Il va reposer au Panthéon avec elle : qui est Antoine, le mari de Simone Veil ?

Antoine apparaît comme le "premier conseiller" officieux de Simone Veil, comme l'expliquaient à Femme actuelle ses deux fils avocats, Jean et Pierre-François : "Il lui a ouvert son carnet d’adresses et servi d’intermédiaire dans les négociations qu’elle a notamment menées à l’époque avec l’évêché et toute la hiérarchie catholique. Ils avaient tous deux une forte personnalité, ce qui donnait lieu à des débats animés." En 1975, il participe notamment à l'élaboration de la loi sur l'avortement en conseillant Simone et en mettant à sa disposition son réseau d'élus centriste, souligne Bérengère Bonte dans son ouvrage Hommes de... paru en 2015.





En 2010, Valentine Veil, leur petite-fille, décrit au magazine Elle une histoire d'amour qui ne faiblit pas avec le temps : "Son couple avec mon grand-père est fascinant : presque soixante-cinq ans de mariage, c’est dingue ! Ils sont toujours amoureux et ça se voit. Quand mon grand-père la regarde, c’est juste magnifique. Et elle, dans son regard, on lit un amour infini."