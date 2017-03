Il veut qu’elle ait un vrai rôle de Première dame : qui est Brigitte, l'épouse d'Emmanuel Macron ?

Très discrète avant la mise au jour des ambitions présidentielles de son mari, Brigitte Macron, 63 ans, est de plus en plus sous la lumière. Alors qu'il tenait un meeting mercredi 8 mars au théâtre Antoine à Paris, Emmanuel Macron a fait monter sa femme, Brigitte, sur scène à ses côtés. Et en a profité pour éclaircir le rôle qu'elle occuperait en cas de victoire, le 7 mai prochain : "Elle aura à ce moment-là, ce rôle, cette place, cette exigence, pas dissimulée, pas derrière un tweet ou une cachette. Elle l'aura à mes côtés." Avant que épouse prenne le micro pour remercier les soutiens de son époux : "Dans la rue, (...) vous êtes là en me disant 'allez y, on vous aime'. Et c'est énorme pour moi. Si je tiens, c'est parce que vous êtes là."





Une notoriété récente. Car concrétement, les Français ont réellement commencé à découvrir Brigitte Macron le 14 avril 2016, grâce à une interview accordée à Paris Match. A l'épque, Emmanuel Macron, alors encore ministre de l'Economie, venait de tout juste lancer son mouvement politique "En Marche !". Dans ce numéro, Brigitte Macron, dite "Bibi" et âgée de plus de 20 ans que son mari (il en a 39), se prêtait au jeu de la "peopolitisation" : elle y raconte son quotidien, sa décision de le suivre à plein temps et leur complicité évidente. En bonus, on y apprend également que le chien du couple s’appelle "Figaro", sans dire s'ils ont choisi ce nom en référence au personnage de Beaumarchais ou au quotidien de droite.