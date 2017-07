Ils vont manger à la Tour Eiffel : caviar, homard, grands vins, un dîner presque parfait pour Emmanuel Macron et Donald Trump ?

De toute évidence, le diner au Jules Verne dans le restaurant chic du second étage de la Dame de fer (avec vue imprenable sur la capitale) amuse beaucoup, a fortiori sur les réseaux sociaux, lorsque l'on connait les goûts très sûrs de Emmanuel Macron pour les cordons bleus et de Donald Trump pour les hamburgers.





On a bien tenté de voir s'il était possible de diner avec eux au Jules Verne, c'est évidemment impossible. On sait juste le prix du repas : 230 euros sans compter la boisson, soit six plats à la carte.