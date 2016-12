Bruno Retailleau sur LCI : "Angela Merkel a fait une erreur quand elle a ouvert grand ses frontières"

Bruno Retailleau, l'un des principaux responsables de la campagne de François Fillon, en charge de la coordination et de la stratégie, a estimé que la politique migratoire de la chancelière allemande avait été une erreur. "On sait maintenant qu'Angela Merkel a fait une erreur quand elle a ouvert grand ses frontières. Elle l'a d'ailleurs reconnu", a-t-il déclaré. "Il faut être capable de tenir les frontières et ne pas se laisser abandonner à une forme de sentimentalisme. Il y a le droit d’asile, il faut le protéger. Mais pour le protéger il faut être très ferme. Il ne peut pas y avoir de principe d’humanité sans un très grand principe de fermeté."





Angela Merkel a essuyé de nombreuses critiques de la part de ses oppposants politiques qui estiment qu'elle a trop largement accueilli de migrants. L'attentat de Berlin a renforcé ces accusations alors que dans un premier temps la police avait arrêté un Pakistanais demandeur d'asile. Ce dernier a depuis été libéré.