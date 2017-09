Budget 2018 : baisses d'impôts, fonction publique, déficit... Que veut faire le gouvernement ?

Le gouvernement avait promis 10 milliards d'impôts en moins en 2018 : les ambitions sont revues à la baisse. C'est ce que révèle un avis du Haut conseil des finances publiques (HCFP), organe indépendant chargé d'évaluer la crédibilité des prévisions budgétaires. "Dans le projet de loi de finances pour 2018, les mesures nouvelles représentent environ sept milliards d'euros de baisses nettes des prélèvements obligatoires", indique le HCFP.





En cause, la décision annoncée fin août de décaler à l'automne une partie de la baisse des cotisations chômage et maladie prévue pour les salariés du secteur privé, a précisé à l'AFP une source proche du dossier. Cette baisse se fera en deux étapes, avec une réduction de 2,2 points au 1er janvier et une seconde de 0,95 point au 1er octobre... alors que la hausse de 1,7 point de la CSG - destinée à compenser le coût de cette mesure pour les finances publiques - se fera intégralement début janvier.





Du côté de la taxe d'habitation, les 80% de foyers français concernés verront cette contribution amputée d'un tiers en 2018, avant d'être progressivement annulée en 2019 puis 2020. Devant la peur des communes dont le budget serait considérablement grévé par cette perte, estimée à trois milliards d'euros, l'Etat s'est engagé à compenser les manques à gagner.





Autre baisse de prélèvements envisagée : la fiscalité des plus riches. L'impôt sur la fortune va être rebaptisé "impôt sur la fortune immobilière", qui ne concernera plus les valeurs mobilières telles que les actions et autres assurances-vie. Manque à gagner estimé : 3,5 milliards d'euros qui ne seront pas ponctionnés chez les personnes au patrimoine supérieur à 1,3 millions d'euros.