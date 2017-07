Alexis Corbière (France insoumise) juge la hausse de la CSG "dégueulasse" : "Ils vous font les poches"

Pour le député LFI, plus généralement, "les classes moyennes, qui touchent par exemple 3.000 euros par mois, sont très sollicitées sur le plan fiscal. La politique fiscale de ce gouvernement ne règlera rien".





Alexis Corbière a également indiqué que les députés LFI sont sur le pied de guerre pour aborder, à partir de lundi, l'examen du projet de loi d'habilitation qui débouchera sur les ordonnances réformant le Code du travail. "C'est le gros morceau symbolique, cela aura des conséquences sur 18 millions de salariés". Et de promettre : "On va bien faire le job. On a déposé 132 amendements sur le texte."