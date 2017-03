Incruste, bracelet à paillettes et sieste pas très discrète : ce qui vous a peut-être échappé pendant le Grand débat en GIFs

On le sait, lors des émissions politiques, les soutiens des candidats aiment bien s'afficher derrière leurs candidats. Ce lundi, derrière François Fillon, on trouvait Bruno Retailleau et à sa gauche, toute de blanc vêtue, Nathalie Kosciusko-Morizet. A un moment de la soirée, la responsable LR, s'est vu dans les écrans du studio et a remarqué qu'on ne la voyait pas dans le cadre. Du coup, hop, petit coup d'épaule à Bruno Retailleau et "coucou les gens".