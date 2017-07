Indemnités prud'homales : le plafond serait fixé à un mois par année d'ancienneté

A l'heure actuelle, les indemnités en cas de licenciement abusif permettent à un salarié de toucher des dommages et intérêts à partir de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, pour un montant équivalent à six mois de salaire minimum, selon une loi de 1974. Il n'existe pas de plafond légal, mais un "référentiel indicatif" instauré en 2015 par la loi Macron à destination des juges des prud'hommes. Ce référentiel s'échelonne d'un mois de salaire en-dessous d'un an d'ancienneté à 21,5 mois au-delà de 43 ans d'ancienneté, mais le juge bénéficie d'une liberté d'interprétation.





Si la règle de "six mois et l’infini" prime en théorie aujourd’hui en matière d’indemnités prud’homales pour licenciement abusif, le seuil de 24 mois est rarement dépassé en pratique. Selon une étude du ministère de la Justice, publiée en 2016, les indemnités prud'homales atteignent dix mois de salaire en moyenne, soit 24.000 euros. Mais cette moyenne cache de profondes disparités : sur 401 décisions observées, les indemnités passaient de 2.500 à 310.000 euros.