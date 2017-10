Et si la Corse déclarait son indépendance ? "L'État français réagirait sûrement comme l'État espagnol"

Comment règle-t-on politiquement un tel blocage ?





Dans le cas du Québec et de l’Écosse, la séparation n’était pas juridiquement possible, mais le Canada et le Royaume-Uni ont accepté de mettre en place une procédure de séparation. Le droit ne les a pas empêchés de faire un référendum. La Cour suprême du Canada a donné trois conditions pour qu’un référendum soit possible. Il faut qu’il soit sans équivoque, donc que la question et la réponse soient très claires - et que toutes les tendances aient eu le droit de s’exprimer. Deuxième condition : qu’il y ait des négociations, car c’est un droit qu’on ne peut pas interdire mais qu’on ne peut pas garantir non plus. Troisième condition : prévoir une période transitoire. Au final, on a déjà trouvé les solutions. La demande de faire sécession est une demande révolutionnaire, et aujourd’hui les révolutions se traitent par la négociation.





On peut quand même se demander si un peuple a le droit de se séparer d’un état démocratique sans respecter ses règles.





C’est sûr qu’il vaut mieux respecter des règles démocratiques, mais ces règles démocratiques n’existent pas. La seule règle démocratique, ce serait de changer la constitution française ou espagnole… Impossible pour un territoire minoritaire. C’est comme si on disait : les femmes ont le droit de divorcer si leur mari leur donne l’autorisation. On serait dans une situation de blocage. Si on veut s’en aller, la question n’est pas de savoir si on a le droit ou pas, mais si on est assez fort pour le faire, et si l’État qu’on a en face est assez démocratique pour gérer ça autrement que par la force. Si un peuple a envie de partir, il va partir. Ce n’est qu’une question de rapport de force. Le droit n’intervient à mon avis que pour organiser le divorce mais pas pour l’autoriser.