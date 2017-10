INFO LCI - "Celui qui la fera taire n'est pas né" : l'entourage de Pécresse répond à Wauquiez

Ce n'est pas un secret : Laurent Wauquiez, pourtant grand favori pour la présidence de LR, est décrié au sein même de son parti. Notamment par les présidents des régions Hauts-de-France et Ile-de-France, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Mécontent de les voir régulièrement critiquer sa ligne politique qu'ils jugent trop à droite, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rétorqué mercredi soir dans l'émission Conversations sur i24. "En politique il y a une règle, soit on est candidat soit on se tait" a déclaré Laurent Wauquiez. "Si on n'est pas capable d'être candidat, c'est sans doute parce qu'on a perdu déjà une partie de la défaite des idées et de la capacité à être une force d'entraînement" a-t-il ajouté.





"Je comprends les ambitions contrariées, les égos chiffonnés. Nous, on a une famille politique à reconstruire, je n'aime pas tellement les tireurs embusqués, je préfère ceux qui s'engagent sur le terrain de campagne, je préfère ceux qui font les charges sabre au clair, je préfère ceux qui ont du souffle, de l'envie, que ceux qui sont les snipers de derrière la ligne de front", a-t-il encore lancé.