Interdiction des emplois familiaux : la dernière tentative du député FM Lambert, dont la compagne est attachée parlementaire

Le député avait d'ailleurs indiqué à l'époque que, "à choisir entre la poursuite d'un possible deuxième mandat avec elle ou l'écarter comme l’opinion publique l'exigerait, je ne me tromperai pas : je ne briguerai pas de nouveau mandat". Il a manifestement décidé de briguer un nouveau mandat... Tout en gardant sa chère collaboratrice.





Jeudi matin, le député a invoqué tour à tour la Déclaration des droits de l'Homme, la vie privée et familiale, la quête du bonheur et le risque "d'affaiblissement" du député pour tenter de sauver les emplois familiaux menacés, et en particulier le sien. Ses collègues de la majorité n'ont manifestement pas été sensibles à ses arguments.