Interdiction du glyphosate : "Je ne recule jamais, parfois, je patiente un peu", dit Nicolas Hulot

Même Ségolène Royal s'est invité dans le débat : "Pour lui rendre service, il faut que je sois non complaisante et exigeante", a-t-elle commenté dimanche 8 octobre dans l'émission "Questions politiques" sur France-Inter. "Et il m'arrive de l'alerter par texto sur certains sujets comme le glyphosate", a-t-elle renchérit ce dimanche dans Le Parisien. "La France aujourd'hui subit une pression de la Commission européenne, si la France fait ça, elle va faire basculer la décision", a-t-elle encore prévenu.





Alors Nicolas Hulot va-t-il interdire le glyphosate avant la fin du quinquennat ? "L'objectif est d'y parvenir le plus vite possible en développant des solutions de substitution. Sachez une chose : je ne recule jamais; parfois, je patiente un peu", a-t-il lancé à nos confrères du JDD. "Depuis cinq mois, rien ne me rend inquiet - mais rien ne m'assure non plus que je vais gagner sur tout ce à quoi je crois. En tout cas, je n'ai aucun doute sur la volonté d'Emmanuel Macron de me donner les moyens d'agir", a-t-il ajouté.