Interdiction du glyphosate : Nicolas Hulot veut se laisser "trois ans" pour trouver des solutions alternatives

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a proposé ce lundi de limiter à "trois ans" le renouvellement au niveau européen du glyphosate, herbicide controversé dont l'autorisation dans l'UE expire à la fin de l'année, le temps de "regarder tout ce qu'on peut trouver en termes d'alternative".

"On peut réautoriser par exemple pour trois ans", a-t-il suggéré sur RTL, à deux jours du vote d'experts européens sur le sujet. "Pendant ces trois ans, on regarderait tout ce qu'on peut trouver en termes d'alternative et aider ceux pour lesquels l'utilisation du glyphosate est indispensable à se pencher sur d'autres pratiques et d'autres techniques", a proposé Nicolas Hulot.