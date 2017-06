Interdiction des pesticides tueurs d'abeilles : Hulot remporte son bras de fer avec Travert

La séquence a pris fin avec une nouvelle déclaration de Nicolas Hulot, on ne peut plus claire sur son engagement : "Je peux être très conciliant sur certains sujets qui ne vont pas se régler du jour au lendemain. [Mais pour] tout ce qui concerne la santé, je pense qu'on a fait trop de concessions et on découvrira le désastre assez rapidement. Et croyez moi, certains en sont déjà victimes sans savoir les relations de cause à effet."