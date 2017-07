Couacs à l'Assemblée : "Le procès en illégitimité est malhonnête", dénonce le député REM Sacha Houlié

LCI : Les députés de votre majorité ont rejeté jeudi soir un article qu'ils étaient censés adopter. Pourquoi ce cafouillage ?

Sacha Houlié : Nous en étions à plus de 35 heures de discussions sur la loi [de moralisation] et j'avais 42 députés inscrits pour discuter de cet article 7 ter, un vrai record. Cela donne une idée de l'ampleur du travail que nous avons. Qu'il y ait parfois des difficultés lors de l'examen des textes, c'est vrai, mais ce n'est pas différent de ce qu'il se passait lors des précédentes législatures. Là, il y a un focus particulier sur la nouvelle majorité et, il faut le dire, un vrai bizutage de la part d'anciens députés qui ont décidé de pourrir les débats en continuant à faire de la vieille politique.

LCI : Plusieurs présidents de séance de votre majorité ont été mis en cause dans l'organisation des débats, y compris par des députés proches... Vous-même, comment appréhendez-vous cette présidence de séance ?

Sacha Houlié : Avant de présider, j'ai regardé des vidéos d'interventions d'anciens présidents lors des précédentes législatures. J'ai constaté que, même avec les plus talentueux, ce genre de situation se produisait lors des débats. Mais personne ne leur en faisait grief. Ce n'est jamais facile. Des séances peuvent dégénérer rapidement sans que le président n'en soit la cause.

LCI : Comment interprétez-vous, dans ce cas, les attaques de l'opposition sur le thème de l'incompétence ?

Sacha Houlié : Quand vous affirmez quelque chose de faux avec assurance, l'opposition ne vous conteste pas. Mais à partir du moment où vous manifestez un petit défaut d'assurance tout en disant quelque chose de vrai, les vieux élus créent l'incident de séance et génèrent eux-mêmes la gêne. C'est ce qui est arrivé à ma collègue Carole Bureau-Bonnard [mercredi lors du débat sur les amendements concernant le "verrou de Bercy", NDLR]. Elle était dans son droit en menant une discussion commune sur les amendements. Mais lorsqu'elle a pris conseil auprès des administrateurs, pour s'en assurer, tout le monde a sauté sur l'occasion. C'est assez malhonnête. Il n'est pas question que je laisse passer ces procès en illégitimité et en incompétence, alors que les députés REM affichent des taux de présence à l'Assemblée bien meilleurs que les anciennes majorités.