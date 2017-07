Tombeau de Napoléon, dîner au Jules Verne, défilé du 14 Juillet... Donald Trump et Melania ont un programme chargé à Paris

Pour le reste, l’Elysée a dévoilé les détails de l’agenda de Donald Trump pour jeudi. Ainsi, une cérémonie d’accueil par le président de la République, Emmanuel Macron est prévue à 15h30 à l’Hôtel national des Invalides. Ils iront alors se recueillir devant les tombeaux de Napoléon et du maréchal Foch. Une heure plus tard, à 16h30, les présidents devraient arriver au Palais de l’Elysée pour un "entretien en tête-à-tête suivi d’un entretien élargi". A 18h15, ils donneront une conférence de presse conjointe depuis l’Elysée, avant de se retrouver un peu plus tard pour souper dans l'un des plus grands restaurants de Paris.