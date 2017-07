IRFM : seuls 7 anciens députés jouent le jeu de la transparence en dévoilant leurs dépenses pendant leur mandat

"Les relevés dévoilent l'activité financière assez classique d'un-e députée", précise l'association Regards citoyens dans son communiqué. L’indemnité représentative de frais de mandat, d’un montant brut de 5600 euros par mois, est destinée à couvrir leurs frais. En regardant de plus près les relevés bancaires de ces sept députés, on constate que l’une des principales dépenses réside dans les frais de déplacement, des billets de trains entre leur circonscription et Paris, des taxis ou des péages et des déjeuners achetés sur des aires d'autoroute.





D'autres dépenses, assez banales également, figurent sur les lignes des relevés des parlementaires : parmi lesquelles, des frais de bouche, des dépenses en fleurs pour les cérémonies officielles ou encore des visites chez le coiffeur. Sur les différents relevés bancaires, qui remontent sur six mois, on retrouve aussi de nombreux déjeuners ou dîners de travail. Ce qui tendrait à démontrer que nos chers parlementaires ne se laissent pas inviter par leur interlocuteur. Sur le plan éthique, c'est déjà un point positif.