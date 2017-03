Un élu FN propose de "récupérer (les)dents en or" des Roms pour financer leur hébergement

"Concernant les Roms, pareil : dans ce cas, pour les loger je pense qu’il peut y avoir un autofinancement, hein", poursuit-il, "il suffit au niveau de la Métro, bah je sais pas, d’investir, peut-être, de leur payer des dentistes." Face à l'incompréhension de la salle, il s'explique : "De leur payer des dentistes, c’est-à-dire de leur mettre des dents en nickel, de récupérer leurs dents en or et je pense que, juste ça, ça leur permet de se nourrir et de se loger."





"Alors celle-là, hein" souffle un autre élu abassourdi. Le maire tente bien remettre l'élu à sa place en lui demandant s'il accepterait de donner une dent en or pour aider à financer la commune. Mais cela ne fait que rigoler M. Sinisi qui répond sans se départir que, justement, lui "il [lui] manque des dents parce [qu'il n'a] pas encore les moyens de [se] les payer." Mais il l'assure "le roi des Roms, […] lui, il a pas les dents en or, il a tout en or, jusqu’à la tirette de la chasse des WC." Une information indémontable puisqu'il l'a vue à la télé, raconte-t-il.





"Pas trop de disgressions de cette nature", le rappelle à l'ordre le maire. Du côté du FN, il paraît qu'on cherche encore...