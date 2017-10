L'ISF est responsable de l'exil fiscal, selon Edouard Philippe : cet impôt fait-il vraiment fuir les riches ?

Exit l'impôt sur la fortune (ISF), voici l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Parmi les points les plus controversés de son projet de loi de finances pour 2018, le gouvernement s'apprête à enterrer l'ISF afin d'exonérer les entreprises assujetties et d'attirer les investisseurs en France en concentrant le nouvel IFI sur le seul patrimoine immobilier.





Lundi matin sur Europe 1, Edouard Philippe a justifié cette réforme par le fait que "l'ISF a réduit la matière taxable en France" au cours des quinze dernières années. "Ceux qui partent ne payent plus l'ISF, mais ils ne payent plus non plus l'impôt sur le revenu", a justifié le Premier ministre, expliquant qu'il voulait que "les riches arrêtent de partir". Le 3 octobre, lors d'un Facebook Live, le chef du gouvernement avait déjà estimé qu'en "quinze ans d'ISF, on a fait partir 10.000 contribuables". En France, le phénomène de l'exil fiscal dépasse pourtant le strict cadre de l'ISF, comme le montrent plusieurs études sur le sujet.