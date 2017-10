Les yachts, lingots et voitures de luxe échapperont bien au nouvel impôt sur la fortune

S'ils n'envisagent pas de modifier le champ d'application du nouvel IFI, les députés devront, en revanche, proposer d'augmenter les taxes sur certains de ces biens. Concernant les yachts, il serait ainsi question de jouer sur le montant des taxes portuaires, qui visent les yachts étrangers souhaitant mouiller en France. Les objets précieux, quant à eux, seraient visés par une hausse des droits de cession (en cas de revente seulement).





Enfin, les acquéreurs de voitures de luxe pourraient subir une hausse du coût de la carte grise. Certains biens, comme les œuvres d'art, échapperaient à toute augmentation. Dimanche dernier, lors du grand jury LCI-RTL-Le Figaro, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait évoqué la possibilité de jouer sur la taxation des biens de luxe, se disant ouvert aux propositions des députés de la majorité. Les députés Modem, alliés de la majorité, se sont montrés beaucoup plus critiques vis-à-vis de la suppression de l'ISF et pourraient aller plus loin dans leurs propositions.