"J'ai envie de tourner la page" : le député Thomas Thévenoud met fin à sa carrière politique

Ex-secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, on se souvient du passage éclair de Thomas Thévenoud au sein du gouvernement de Manuel Valls. Nommé en septembre 2014, il n'etait resté que neuf jours à son poste en raison d'un scandale lié à sa situation fiscale. Il s'était fait épingler pour ne pas avoir déclaré ses revenus en 2012 et l’avoir fait en retard pour les années 2009, 2010, 2011 et 2013. Son procès pour fraude fiscale se tiendra le 19 avril prochain.