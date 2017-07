"J’ai reçu ma convocation d’exclusion par courrier" : Thierry Solère mis au ban des Républicains

"J’ai reçu ma convocation d’exclusion par courrier, comme Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Franck Riester et Sébastien Lecornu". Dans un entretien accordé au Parisien, le député des Hauts-de-Seine Thierry Solère, questeur de l’Assemblée nationale et – accessoirement – ancien président du comité d’organisation de la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle 2017, a assuré avoir reçu le document devant initier son exclusion du parti Les Républicains. "Je ne sais pas si je m’y rendrai", a-t-il tenu à préciser.





"On me reproche quoi ? D’avoir fait un groupe parlementaire distinct des Républicains ?", questionne-t-il, en référence au groupe les Constructifs qu’il a initié au sein du parti de droite et dont le but est "d’accompagner et d’aider à la mise en œuvre des bonnes réformes" du gouvernement. "Eh bien si c’est cela, je dis à messieurs Accoyer, Wauquiez et Ciotti qu’ils étaient tous les trois membres du groupe R-UMP qui avait scindé un temps le groupe UMP à l’Assemblée nationale lors de la précédente législature (en 2012, ndlr). Ils n’ont pas été exclus pour autant à l’époque".