"Je n’ai aucune phobie administrative" : soupçonné de fraude fiscale, Thierry Solère se défend et tacle le "Canard enchaîné"

Le porte-parole de François Fillon a, selon le Canard à paraître mercredi, "omis de régler une partie de ses impôts" entre 2010 et 2013 et fait actuellement l’objet d’une enquête de l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Une enquête ouverte dès le 6 septembre 2016 à la suite d’une plainte de Bercy contre lui.





Outre de possibles conflits d’intérêts – il était à la fois conseiller d’un groupe spécialisé dans le traitement des déchets pour 12.000 euros bruts par mois et parlementaire –, l’hebdomadaire fait aussi état de soupçons qui rappellent ceux pesant sur le couple Fillon.