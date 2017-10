"Je ne compte pas me laisser dicter ma conduite par la médiocrité des perfidies" : Brigitte Macron se confie sur sa vie à l’Elysée

L’Elysée reste, elle en convient, "un lieu de travail et de réceptions officiels et il gardera cette vocation". La vie de famille, avec les enfants et les petits-enfants, a "trouvé naturellement sa place mais la majeure partie du temps en dehors du Palais." Brigitte Macron redit, encore, la place et la force de son couple. "C'est le couple que nous formons qui nous protège", raconte-t-elle. Et se veut, jusqu'au bout, positive, combattive. "Je ne compte pas me laisser dicter ma conduite par la médiocrité des perfidies anonymes ou les malveillances. Je reçois beaucoup de messages d'encouragements et d'amitié. C'est avec ceux-là que je souhaite avancer."





Brigitte Macron évoque encore le statut de la Première dame, et notamment la charte de transparence sur le statut du conjoint du chef de l’Etat qui a été élaborée et publiée sur le site de l’Elysée. "C'est une première", dit-elle. "Les Français doivent savoir ce que je fais, comment je le fais et avec quels moyens." Mais elle indique vouloir tenir sa place. "Je n'irai pas sur les territoires de l'exécutif. Ma fonction m'amène à être sur un temps différent, loin de l'actualité." Mais plus généralement, elle croit à un rôle "essentiel" des femmes en politique et dans la société. "Ce ne sont pas forcément elles qui commandent aux destinées du monde mais c'est d'abord elles qui en subissent les fracas", estime la Première dame. "Je dialogue avec les épouses des dirigeants à travers le monde, je réfléchis avec nombre d'entre elles. Elles souhaitent toutes prendre des initiatives. En France comme ailleurs, il ne faut jamais baisser la garde. (...) La lutte pour l'émancipation des femmes est un combat quotidien."





Brigitte Macron porte d’ailleurs un regard admiratif sur les précédentes Premières dames : "Elles ont toutes, à leur manière, apporté quelque chose, déverrouillé des convenances datées. Elles ont transmis une image de femmes de leur époque, certaines ont même été en avance sur leur temps. Si rien n'est jamais facile, il reste toujours de très belles choses à faire."