Jean Lassalle : 5 choses à savoir sur cet étonnant candidat à la présidentielle

Il fait partie des "petits" candidats. Ce mardi, Jean Lassalle a pu, comme ses adversaires, profiter du débat sur BFM TV et CNews pour exposer ses idées et mieux se faire connaître. Et sa prestation a au moins intrigué les Français, puisque son nom était le plus recherché sur Google lors de cette soirée.





Agé de 61 ans, ce député des Pyrénées-Atlantique avait annoncé sa candidature en mars 2016 et s'étaitalors mis "en congé volontaire" du Modem. En cinq points, LCI vous dresse le portrait de cet élu ô combien atypique.