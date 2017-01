Jean-Luc Bennahmias s'amuse d'avoir été comparé à Bourvil lors du 1er débat

Dont acte. Le candidat pourra exposer ses propositions de manière plus claire lors du second débat qui se déroule dimanche. L’occasion peut-être de "corriger" le style un peu trop décontracté qui fut le sien jeudi soir ? "Je suis très sérieux" rétorque Jean-Luc Bennahmias. Une vision que ne partage pas la "twittosphère" qui, au fil des 2h30 d"émission, n’a cessé de le comparer à Bourvil. Ce parallèle avec l'acteur, certes immense, mais à l'image d'homme un peu naïf et maladroit déstabiliserait - ou agacerait - sûrement plus d'un politique en course pour la présidentielle. Visibilement pas Jean-Luc Bennahmias pour qui cette comparaison n'est en rien "désobligeante". "Bourvil a beaucoup de talent, il était à la fois très drôle dans la Grande Vadrouille et extrêmement sérieux dans Le cercle rouge" conclue-t-il.