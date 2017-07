Jean-Luc Mélenchon s’embourbe à propos du Vel d’Hiv : d'avril à juillet, retour sur la polémique en 4 actes

Devant Benjamin Netanyahu, invité à Paris à l’occasion de la commémoration, dimanche 16 juillet, des 75 ans de la rafle du Vel d’Hiv, Emmanuel Macron reconnaît lui aussi la responsabilité de la France, "pour que se perpétue le fil tendu en 1995 par Jacques Chirac", explique alors le président. "C'est bien la France qui organisa la Rafle puis la déportation et donc, pour presque tous, la mort des 13.152 personnes de confession juive arrachées les 16 et 17 juillet 1942 à leurs domiciles, dont plus de 8000 furent menées au Vel d'Hiv avant d'être déportées à Auschwitz", souligne-t-il, profitant de l'instant pour glisser un tacle à Marine Le Pen. "Vichy, ce n'était certes pas tous les Français, mais c'était le gouvernement et l'administration de la France. Il est si commode de voir en Vichy une monstruosité née de rien et retournée à rien. (...) C'est commode mais c'est faux. On ne bâtit aucune fierté sur un mensonge."