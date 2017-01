Mélenchon veut demander aux banques d'avoir "pitié" du FN

Si le Front national a quelques difficultés à séduire les banques pour la campagne de Marine Le Pen en vue de la présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon a pour sa part affirmé sur BFM TV et RMC lundi 9 janvier avoir obtenu un prêt de 8 millions d'euros. "Tout va bien, je suis flambant de santé : la preuve, on me prête huit millions que je n'ai pas", a déclaré celui qui est assuré d'obtenir ses 500 signatures. Selon ses proches, cet argent proviendrait de "deux banques coopératives". Son mouvement "La France insoumise" aurait par ailleurs réuni "un million d'euros, comme ça, par petits dons", selon les déclarations du candidat.





Interrogé sur la situation au parti frontiste qui, faute de trouver des banques françaises pour lui prêter six millions d'euros, doit démarcher des banques européennes, anglaises, américaines et russes, le député européen a assuré trouvé cela "injuste". "Oui, c'est injuste. Ou bien le Front national est interdit comme un parti dangereux pour la démocratie, ou bien c'est un parti qui a des élus [...] comme les autres, et, dans ce cas, il n'y a pas de raison pour un banquier de faire de l'ostracisme".