Com', récupération ou originalité : nos politiques vous souhaitent un joyeux Noël !

Les fêtes de Noël sont l'occasion de souffler un bon coup et de partir se ressourcer pour les politiques. En optant pour le grand air, Bruno Le Maire et Arnaud Montebourg en ont profité pour y adresser leurs voeux et partager le panorama. Après une fin d'année 2015 éprouvante pour l'ancien candidat à la primaire de droite et un début 2016 qui s'annonce tout autant disputé pour celui de la gauche, une bonne respiration s'imposait logiquement.