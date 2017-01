JT WE - Partie de campagne, épisode 19 : Jean Luc Bennahmias se prend pour Bourvil

Découverte du premier débat de la gauche, Jean-Luc Bennahmias cultive son style hors du commun et revendique le parallèle avec l'auteur de l'eau ferrugineuse. Arnaud Montebourg reprend les stand-up dans la rue comme en 2011 lors de la précédente primaire de la gauche. Benoit Hamon lutte contre le rhume. Pendant ce temps-là, Emmanuel macron et jean Luc Mélenchon déplacent des foules bien plus importantes. François Fillon découvre les frondeurs de droite qui tentent de lui faire infléchir son programme et Marine Le Pen part aux États-Unis sans parvenir à serrer la main de Donald Trump.