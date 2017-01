JT WE - Primaire de la gauche : Hamon, l'homme qui inquiète ses adversaires

Benoît Hamon va-t-il devenir "le Fillon de la primaire de la gauche"? A une semaine du premier tour, l'ancien ministre de François Hollande a réussi à troubler le duel annoncé entre Arnaud Montebourg et Manuel Valls. Et cela, grâce à une proposition, le revenu minimum universel, présentée comme le moyen de permettre aux plus démunis "de retrouver une autonomie sur leur vie".





Ses concurrents ont beau hausser les épaules en dénonçant une mesure au coût démesuré, les militants se pressent à ses meetings... D’ailleurs, lui sent "monter quelque chose" . En homme pressé, convaincu de sa bonne étoile, Benoît Hamon accorde désormais ses interviews dans les halls d’aéroport, entre deux avions. A son compteur, déjà 7000 kilomètres parcourus et 9 meetings programmés en janvier avant le premier tour de la primaire. Un activisme que ses adversaires observent désormais avec une pointe d’inquiétude.