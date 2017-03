JUPPÉ, LE CLAP DE FIN : Posez toutes vos questions à Yves Calvi et ses invités !

Nos invités :





Dominique REYNIÉ

Politologue, directeur de la Fondapol, la Fondation pour l’Innovation Politique. Il est aussi professeur à Sciences-Po. Son livre sur « Les Nouveaux populismes » est disponible en poche chez Pluriels.





Pascal PERRINEAU

Politologue, professeur à Sciences-Po. Il est un spécialiste des comportements électoraux et de l'extrême-droite. Son livre : « La France au front, Essai sur l'avenir du FN » est publié chez Fayard





Isabelle VEYRAT-MASSON

Historienne et sociologue des médias. Elle dirige le Laboratoire « Communication et politique » du CNRS. Elle est l’auteure de : « Médias et élections », chez INA Editions





Brice TEINTURIER

Politologue, directeur général délégué de l’institut de sondages Ipsos. Son livre, « Plus rien à faire, plus rien à foutre », sur « La vraie crise de la démocratie », vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Il a reçu samedi le Prix du livre politique 2017