Kate et William en week-end à Paris : que viennent-ils faire dans la capitale ?

Kate et William à Paris, c’est une première. Cette visite éclair, organisée à la demande du ministère britannique des Affaires étrangères, contient un programme plutôt chargé. Le couple ira à la rencontre de François Hollande à 16 h 30 avec François Hollande : "il est normal qu'ils soient reçus par le président de la République, compte tenu des relations historiques entre la France et le Royaume-Uni", a commenté l’Elysée à l’Express. Cette visite à Paris marque aussi la volonté des jeunes princes et de leur père Charles, héritier du trône, de seconder davantage la reine Elizabeth II, qui fêtera ses 91 ans le 21 avril.





Le Duc et la Duchesse de Cambridge visiteront donc les Invalides avant d'assister, samedi, au match de rugby entre le XV de France et le Pays de Galles, dans le cadre du tournoi des Six Nations au Stade de France. Le couple princier lancera par ailleurs une initiative franco-britannique, intitulée "Les voisins" et destinée à renforcer les relations entre les deux pays, à l'heure où les Britanniques s'apprêtent à déclencher le processus de leur retrait de l'Union européenne.