"L'APL favorise la hausse des loyers" : l'argument de la majorité en faveur de la baisse de ces aides est-il crédible ?

"Les APL ont fait preuve de leur inefficacité et ont conduit à une inflation des loyers", indiquait ainsi le 23 juillet sur France Inter Jean-Noël Barrot, le député MoDem de la 2e circonscription des Yvelines. Un argument repris le 25 juillet par le ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard, qui d'ailleurs n'hésite pas à qualifier ce système d'allocation de "pervers". "D'après les études, quand on met un euro de plus aux APL, ça fait une hausse de 75 centimes des loyers."





Un argument tout droit tiré de quelques études, dont l'une publiée sur l'Insee, en 2012, et qui répond à la logique suivante : les locataires étant en situation de payer un loyer plus élevé, demandent à accéder à des appartements de meilleur standing. De cette façon, selon la célèbre loi de l'offre et de la demande (qui veut que le prix d'un bien augmente quand le nombre de demandeurs augmente plus vite que le nombre de biens disponibles), ces mêmes appartements voient leurs prix augmenter.