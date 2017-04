L’ARCHE DE NOÉ D’EMMANUEL MACRON - Répondez à notre instantané du jour

À 19 jours du premier tour, Emmanuel Macron assure dans une interview au Monde, être dans la position de "l'outsider" face à "la favorite", Marine Le Pen. Dans le même temps, il dénonce la "confusion très forte" qu'entretiennent Benoît Hamon et François Fillon, qui ont fait de lui "la cible principe de leurs attaques". Samedi, en meeting à Marseille, il a répliqué, parlant de François Fillon, comme un homme à la tête d'un "clan qui ne joue que sur la revanche, aux pratiques inacceptables, qui ne respecte plus rien" et qui a "tourné le dos à la République". Pourtant, un homme de droite, il en a rencontré un juste avant son meeting, en la personne de Christian Estrosi.