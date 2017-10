L'Assemblée nationale adopte la suppression de l'Impôt sur la fortune

Du côté du gouvernement, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a vanté à nouveau les bénéfices présumés de la suppression de l'ISF pour attirer les investisseurs en France et relancer l'économie, assumant "un débat entre deux visions de la Nation", celle, libérale, "de Voltaire et de Tocqueville" contre celle, plus égalitariste, "de Rousseau et de Marx". Bruno Le Maire, qui avait indiqué mercredi que les 1.000 premiers contributeurs à l'ISF payaient 406 millions d'euros, a complété son évaluation vendredi, précisant que les 100 premiers contributeurs français acquittaient 126 millions d'euros. Le gouvernement et la majorité veulent voir dans cette mesure fiscale "un pacte pour l'investissement". "L'histoire retiendra que c'est une majorité nouvelle qui aura fait tomber ce totem idéologique devenu inefficace", a ajouté Bruno Le Maire lors de la clôture des débats.





La droite LR, qui prônait une suppression pure et simple de l'ISF, a estimé que la création de l'IFI constituait une "rupture de l'égalité devant l'impôt" au détriment des détenteurs d'un patrimoine immobilier, mais elle a voté l'article 12. Parallèlement, l'Assemblée a décidé d'augmenter la taxe sur les métaux précieux, soit 10% supplémentaires pour la cession de lingots d'or, afin de répondre aux critiques sur l'exclusion des biens "ostentatoires" du nouvel impôt sur la fortune. Les députés avaient également adopté, jeudi soir, la "flat tax", qui instaure un prélèvement forfaitaire unique plafonné à 30% sur les revenus du capital.